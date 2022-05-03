【MIRROR】蕭若元指MIRROR不是虛火　陶傑開咪「道歉」：我同鏡粉講Sorry

▲ 蕭若元力撐MIRROR非虛火，批評陶傑不了解MIRROR現象。

當紅男團MIRROR由姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、楊樂文（Lokman）、柳應廷（Jer）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）與李駿傑（Jeremy）組成，近年人氣高企，粉絲包覽老青中界別。

12位成員不但在樂壇做出一番好成績，部分成員更勇闖影壇，而今年7月更殺入紅館開演唱會，可見男團地位顯赫。

不過，才子陶傑早前於電台節目談論香港演藝圈時，公開評論MIRROR只屬虛火，毫無內涵及深度，其後再展開連環追擊，狠批男團歌曲不夠普及，未及當年歌神許冠傑的歌曲般唱到街知巷聞。

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▲ 蕭若元批評陶傑不了解MIRROR現象。（YouTube影片截圖）

蕭若元看好MIRROR走紅

陶傑連番對MIRROR作出的評論，有網民反對也有支持，網上討論熱烈，此外還引來陶傑「仇家」、資深傳媒人蕭若元加入戰團走出來為辯駁，成為MIRROR的「護草使者」。

蕭若元日前在網台節目，批評陶傑不了解MIRROR現象，不認同陶傑稱「鏡粉」因政治投射而喜愛MIRROR，而是因為要建立香港文化身份，MIRROR能引起大家看ViuTV已很不錯，讓觀眾有多元化的電視節目，他亦看好MIRROR會繼續走紅。

蕭若元又指：「呢啲就係老人家唔能夠接受新事物...好似我講咗Bitcoin 8年都有人話係虛火，Bitcoin仲係4萬幾蚊美金。」

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陶傑開咪「道歉」

及後，陶傑在昨晚（5月2日）在電台節目公開「道歉」，稱無意引出「大燈神」害MIRROR，並指蕭若元出於個人仇恨而買對家。

他再針對香港進入新形勢下，MIRROR要走向國際化要面對不少問題，不能只吸引海外港人，而是不同國籍的人，更舉韓國天團BTS（防彈少年）為例。但他亦指時間窗口非常短，因為已受到權力機關留意，不會任由他們引起社會哄動。

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