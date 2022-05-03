【抗疫支援】共享基金會向逾300間學校派發快測劑　另向少數族裔派發不同語言抗疫指南

▲ 油尖旺區鮮魚行學校學生收到共享基金會捐贈的快速測試劑。（共享基金會提供圖片）

教育局早前宣布，由4月19日起可以逐步復課，學生和教職員需要每日做快速抗原檢測。因應學界對快速測試的需求極大，共享基金會因此共捐贈了12萬個快速抗原測試，予超過300間學校中小學及幼稚園。共享基金會將於未來一周繼續派發15萬個小童口罩、2萬個小童保護面罩及2萬個快速檢測劑，加強對接種率較低的幼童群體的保護，並減輕相關家庭經濟負擔。

▲ 香港區家長教師會聯會主席丁柏希（左四），共享基金會高級項目顧問張敏（右四）。

此外，基金會亦支援香港尼泊爾整合社會協會，各其捐贈逾6萬個快速檢測劑，並派發8種語言共19,000張《家居檢疫護理指南》及「新冠肺炎健康教育」海報給油尖旺區60間中小學及幼稚園。新界區的香港道教聯合會圓玄學院第三中學有超過50%學生屬於少數族裔，該學校校長賴俊榮表揚基金會印發的少數族裔語言抗疫指南這一舉動十分貼心，並表示會通過該校學生惠及更多非華語社區，支援其他各區需要關懷的少數族裔學生。

過去兩個月共享基金會總計派發23萬快速測試劑，除學界外，並支援保安員、清潔工人、傳媒工作者、前線醫護人員，及綜援、在職低收入、失業、劏房戶家庭，同時分派8種語言、共計6萬張《家居檢疫護理指南》及「新冠肺炎健康教育」海報，與各界人士攜手齊心抗疫。

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責任編輯：郭詩詩