【雙生陌生人】A0港姐曾與《愛‧回家》頭皮傳緋聞　碩士生郭栢妍獲TVB力捧

▲ 2020年香港小姐季軍郭栢妍於TVB劇《雙生陌生人》中大跳鋼管舞。

由馬德鐘和陳煒主演的TVB劇《雙生陌生人》本周首播，2020年香港小姐季軍郭栢妍亦有份演出，飾演一名擅長跳鋼管舞的見習律師，劇中暗戀何廣沛的郭栢妍更會倒追他。

曾坦言沒有任何戀愛經驗的郭栢妍為封為A0港姐，她於參選時憑清純甜美的臉孔成為大熱人選，多才多藝的她現獲TVB力捧。

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興趣廣泛

郭栢妍於香港土生土長，在學期間曾為校內的步操樂團成員，並在「香港步操樂團公開賽」中獲得2011年度銀獎及2012年度金獎。

她同時為校內的圖書館領袖生副隊長及精神健康大使，且曾代表學校出戰學界游泳比賽兼打入八強，以及於2013年度香港學校朗誦節取得中五級女子粵語詩詞獨誦優異獎。

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半工讀碩士

中學畢業後，郭栢妍曾於香港高等教育科技學院修讀食品科學及安全（榮譽）理學士，其後於香港大學修讀食品管理與營銷學碩士。

她曾於碩士畢業後表示：「兩年時間，轉瞬即逝，無數夜晚與時間競賽，希望學業和工作兩邊都兼顧得到、不要放棄，亦是我給自己嘅一個小目標。回想起，原來已經六年專注在Science領域，會帶着這份熱情、信念繼續下一趟旅程。這趟，彌足珍貴，既美好又完滿。感恩。也祝各位同學畢業快樂！」

郭栢妍於選美時表示自己沒有任何戀愛經驗，並成為網民討論焦點，她與《開心速遞》的「頭皮」吳卓衡曾傳出緋聞，不過二人雙雙否認並稱對方為好朋友。