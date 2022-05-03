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【母親節2022】荃灣廣場母親節限定工作坊　消費滿額送$550獎賞+睇戲買一送一

休閒消費 11:36 2022/05/03

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

適逢母親節，荃灣廣場推出「食玩買多重賞」助乖仔乖女慰勞媽媽。（商場提供）

一年一度的母親節即將到來，還在為禮物及當天行程而煩惱？荃灣廣場為一眾孝順仔女準備了3大消閒娛樂及優惠活動，包括食玩買多重賞、母親節限定工作坊及鮮花換領及Pinkoi X Hello Kitty限定快閃店，行程滿滿定必哄得媽媽大人歡心！

荃灣廣場多間知名品牌及餐廳食肆，將推出多款母親節限定產品及環球美食，讓你與至愛媽媽大人買盡食飽。於今日起至5月24日消費後更可換領食玩買多重賞，包括消費滿指定金額即送電影戲票買一送一贈券，以及日賺逾HK$550獎賞外，下午6時後入車並消費滿HK$100即送1小時免費泊車。

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商場更貼心為大家準備母親節限定浮游花瓶或乾花蠟燭座工作坊及派送心意鮮花，The Point會員可憑積分及消費換領，與媽媽度過難忘母親節。

同時，Pinkoi x Hello Kitty限定快閃店亦即將於5月5日至22日登陸荃灣廣場，更設有多個戶外露營主題打卡點，一於帶媽媽行街食飯、參加工作坊及打卡，再挑選可愛Hello Kitty好物贈予母親，行程滿滿定獲媽媽盛讚。

記者：王嵐

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