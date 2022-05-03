【押後再訊】李宇軒及律師助理認串謀勾結外國勢力　押後至9月中再處理

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律師男助理與12港人案被告之一李宇軒涉串謀游說外國制裁中港，兩人早前承認勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，還押候訊。案件今（3日）於高等法院再訊。控方指關聯案件將於本月中進行交付高院審訊程序，故要求將兩人的案件押後3個月。法官認為押後4個月情況較明朗，遂將案押後至9月16日再提訊，屆時希望能訂出日期處理本案兩名被告判刑。

涉案兩名被告陳梓華（29歲）及李宇軒（30歲），同被控違反《港區國安法》，兩人於2021年8月，於院承認1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，案件押後至今再作提訊。

控方今於庭上申請押後案件3個月，控方指關聯案件將於5月17日在西九龍裁判法院再作提訊日，控方亦已準備進行交付高院審訊程序，若屆時順利進行交付，預計案件最快於2022年底或2023年初於高院審理，預計審訊需時20天。

法官李運騰表示，若順利交最快可於6月交付高院，惟須視乎法庭今年是否仍有審期，因此認為押後3個月的作用不大，建議將案件押後4個月，希望屆時情況較明朗，以及能盡快訂出日期處理。

兩名被告代表律師均不反對押後4個月，但表示兩名被告於2021年8月已認罪，案件亦已押後數次，至今仍未定出清晰日期處判刑，認為不太理想。法官同意應迅速處理案件，長期押後案件並不理想，遂將案押後至9月16日再提訊，並希望屆時能訂出日期處理案件。

控罪指，兩人於2020年7月1日至2021年2月15日期間，與黎智英、Mark Herman Simon、劉祖廸及其他人串謀請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

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記者：林育慧