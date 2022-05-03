【復課】中學生復課首天不懂自行做快測　快測棒影相後帶錯手機

▲ 全港近2,000間中學及幼稚園今起分階段恢復面授課堂。（林宇翔攝）

全港近2,000間中學及幼稚園今日（3日）起分階段恢復面授課堂，葵涌區有中學生不懂得自行做快速測試、忘記帶康復者豁免檢測證明，或在拍攝快測棒相片後帶錯手機等，全校10多名學生回校後要即場補做快測，亦有學生感到每日家長在手冊簽名作實較麻煩，故選擇自行上傳快測棒相片紀錄到學校系統，校長盼政府按疫情下降趨勢放寬檢測次數要求。

全港中小學及幼稚園放完「暑假」，上月起陸續復課，所有師生每日回校前都要做快測及呈陰性結果。除應考文憑試的中六外，葵涌獅子會中學今日安排全校餘下5級，共涉20班、約600名學生復課，當中有約10多人事前未有做快測，回校後要在操場補做快測。

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無做快測的中五李同學說，早前收到政府派發快測包，由於之前未試過做快測，故感到程序「好複雜」、「唔知點搞」，但他相信今日請教老師同學後，會慢慢習慣，明日他亦會提早半小時、5點半便起身食早餐及做快測等。他亦說，自己本身是3項運動校隊，包括籃球、乒乓波及田徑，加上學習進度緩慢，故十分期望參加課外活動及全日復課，而他已經接種1劑疫苗，之後會再打第2針。中一周同學則表示，近月曾經染疫，但她今日上學無帶豁免檢測證明，故回校後亦要即場補做快測。

該校首日同時容讓學生選擇由家長在手冊簽名作實，或將陰性結果快測棒相片，附上班別、學號及日期，上傳至學校網上系統，同時在進入學校門口展示有關相片。

中四級吳同學認為，一般情況也毋須特意提早起床準備做快測，「刷牙洗臉之前撩咗先，刷完已經過咗15分鐘，已經搞掂。」她坦言每日都要家長在手冊簽名會「比較麻煩」，故她今早選擇在校門展示檢測棒相片。不過，她認為每日做做測的程序是確保學生安全健康，「呢個程序唔算係好難，而且自己都能力做到，所以盡量幫返學校去做。」中四學生蕭同學則形容自己在疫情下過了一個「無聊」暑假，最近半個月都「無乜出街」，首日上課心情亦比較緊張，今早特意提早10分鐘、6時55分便起床，預備做快測。

葵涌獅子會中學校長郭銳涵表示，學校在取得家長允許後，已安排10多名學生即場補做，形容人數在其心目中「已經好理想」，透露校方本身準備了100個快測包，事前亦有透過特別班主任網課提醒學生回校前要做檢測，部分學生屬康復者，回校後核對資料可照常回課室上課，亦有部分學生已用手機拍攝快測棒，「但攞錯咗手機」，故實際上無做的學生算少。他亦指，今日派發教育局提供的快測紀錄表後，會繼續容讓學生選擇自行上傳快測結果相片並帶手機回校檢查，或學生及家長自行填表，強調校方會採取信任態度。

政府早前表示5月會檢視學校每日快測安排，郭銳涵表示，樂見疫情出現下降趨勢，故他亦希望學校配合疫情下降而放寬有關措施。他提及，按政府說法，學校只需向有需要的學生派發快測包，幸好學校接獲辦學團體及坊間其他團體捐贈，學校的快測包存量足夠全校師生用到7月，今日亦已向每名學生派發20份快測包，待政府在5月完成檢討快測安排後，如有需要再派發。

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記者：馮琪雅