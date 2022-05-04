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【正能量】傑青醫生林嘉安因父患病立志從醫　難忘醫治40多歲末期癌症男病人

社會 09:00 2022/05/04

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港大醫學院臨床腫瘤學系臨床副教授林嘉安去年獲封「十大傑青」。

「癌症治療並非只是1與0，過程也不可以忽略。」港大醫學院臨床腫瘤學系臨床副教授林嘉安去年獲封「十大傑青」，他出生於基層家庭，父母同為「打工仔」，中學時因父親患病卻無能為力成為烙印，故決定努力讀書，實現從醫夢想，救急扶危。

行醫十多年的林嘉安曾遇過不少的考驗及挑戰，他入行初時曾因病人離世而自責，但在處理過愈來愈多臨床工作後，明白到在癌症治療不應只看重結果，過程也十分重要。他特別難忘一次以免疫治療，成功為一名40多歲患末期胃癌男病人延長7至8年壽命，可以像正常人一樣生活和工作，享受家庭之樂，見證兒子中學畢業及入讀大學醫學院，令他十分激動。

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現年41歲的林嘉安出生於基層家庭，從小與父母及姊姊一同在青衣邨長大，幼稚園及小學也是在邨內讀書，中學則入讀區內「屋邨名校」聖公會林護紀念中學。他形容童年環境比較清貧，物質相對欠缺，卻培養了容易滿足及學懂珍惜的性格。

他立志從醫的一刻，正與中五那年，親歷父親生病卻束手無策的經歷有關。他憶述當年父親十分勤力，日打兩份工，但由於經常捱更抵夜而導致胃潰瘍。某天，父親下班回家後，突然抱着肚子瑟縮在梳化，需由救護車送往瑪嘉烈醫院治療，幸得醫護的悉心照顧，留醫數天後已痊癒。事後他一直牢記當時的感受，決心裝備自己成為醫生。

經過多年努力，皇天不負有心人，林嘉安順利考入港大醫學院，並在實習時因曾接觸癌症病人，目睹病人受苦，與死亡距離很近，矢志成為腫瘤科專科醫生，致力與病者走過顛簸的抗癌之路。

他在畢業後到屯門醫院腫瘤科工作，曾因癌症病人的離世而質疑自己，導致徹夜難眠︰

我是不是做錯了甚麼？為甚麼我一心想到腫瘤科幫助病人，卻每天看著他們離去呢？

他曾被派到寧養病房照顧末期癌症病人，為他們與家屬修補關係、舉辦簡單婚禮及敬茶儀式等，在為病人完成遺願及目標過程中，他慢慢調整心態，學會了癌症治療過程中不只「救到」和「救不到」：

癌症治療並非只是1與0，過程也不可以忽略，我們在病人臨終前，還有很多東西可以豐富他的過程。

之後面對腫瘤科為他帶來的無力感，他選擇將其化為力量，在11年前，他重返港大醫學院執起教鞭，就曾在一項研究中，為一名40多歲的末期胃癌男病人，以免疫治療法延長壽命。

他在分享該故事時更一度哽咽，指男病人的癌細胞早已轉移至身體不同部位，壽命原僅剩8至10個月，幸在配合新舊治療後，情況一直有好轉，甚至可如正常人一樣上班、陪伴兒子成長，見證他們中學畢業及入讀大學醫學院，惜病人最終延至2021年11月離世。

「每次說起這件事，我都感到十分激動。」他說，不少人都以為腫瘤科醫生早已習慣面對病人離世且變得冷漠，但他慶幸自己還沒有，又坦言作為醫生要適時抽離，客觀地為病人提供合適的治療及支持，才可得到對方及其家屬的信任︰

這種投入感是非常重要的，但投入之餘也要成長，拿得起放得低，否則很難與病人一同走下去。

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記者：郭詩詩

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