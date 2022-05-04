【正能量】港大教授林嘉安回顧自身學醫與授醫　冀傳承醫生專業

▲ 林嘉安指通往沙宣道港大醫學院的那條斜路為他帶來無限啟發。（梁偉榮攝）（梁偉榮攝）

「起跑綫在哪裏並不重要，最重要是要努力。」林嘉安出生於草根家庭，小時候已明白到只有靠努力，才可以得到想要的東西。他努力讀書，考入港大醫學院，畢業後曾在屯門醫院工作數年，跟隨現任港大醫學院助理院長李浩勳工作。他欣賞對方日夜辛勤工作，除了盡力醫治病人外，對年輕的醫生也同樣照顧有加，讓他學會勤力及盡力是一個很重要的成功要素。

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林嘉安大學時期在沙宣道港大醫學院舊址學習行醫，至畢業6、7年後回到醫學院的新址執起教鞭，他說多年來一直都沒有改變的，就是為他帶來無限啟發的那段斜路：

這條斜路好難行、好崎嶇，比喻人生的樽頸位都一樣難行，是人生的縮影。

他又回想起首天到港大醫學院上學時，曾擔心自己不及其他同學聰明，甚至害怕無法完成醫學課程，故日夜勤奮苦讀，後來順利成為一名腫瘤科專科醫生。

林嘉安去年獲封「十大傑青」，他坦言自己從來沒有想過要得到任何獎項，形容該獎項是一種很高的榮譽，也是對整個團隊或是醫學界的肯定。他感謝2014年「十大傑青」之一的曾詠恆醫生作為他的提名人，讓他在參賽的過程中，重新檢視過去的工作，以及從中發現過去的不足，希望未來做得更好，並確立更清晰的目標。

（傑青）它表揚了你過去的工作，亦會令你在未來有更大壓力希望可再做得更好。

他在回顧自己過去的工作時，發現除了要醫治病人外，在癌症課題上的教育也是十分重要，以免病人藥石亂投，或是諱疾忌醫，延誤治療。他希望未來可以投入更多培育專科醫生的工作，將醫生的專業傳承下去。

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記者：郭詩詩