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【正能量】暖心醫生爸爸林嘉安畫畫為兒子打氣　感激太太辭職全心照顧家庭

社會 09:02 2022/05/04

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

林嘉安平日喜愛閱讀散文、人物傳記等書籍。（越玲瓏攝）

港大醫學院臨床腫瘤學系臨床副教授林嘉安從小熱愛閱讀，他閒時喜歡讀散文及人物傳記，不過他最喜愛的是看漫畫《怪醫秦博士》，因它以天馬行空和趣味的方式講述故事，帶出人生的哲理。他說，雖然秦博士每次看病都會向病人收取昂貴的醫藥費，惟其想表達「生命無價」，而所收的款項，最終也會用作免費替窮人看病，形容秦博士醫術高明，是一個有愛心的醫生，為醫生應有的特質，也是他作為醫生的目標。

    點擊圖片放大
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除了閱讀外，畫畫就是他放鬆心情的最好方法，他笑言自己畫功一般，但卻可放下繁重的工作，享受當中的樂趣，而畫畫亦是他與8歲兒子溝通的橋樑：

我不是一個很熱情的人，不過我都很愛錫自己的兒子。

他說由於自己常飛到外地開會，與兒子相處的時間不多，不時會趁兒子入睡後，在他的書桌上畫上他喜歡的卡通人物，旁邊再加上幾句打氣的字句，即使無法抽空與兒子相處，也希望讓他感受到父親對他的愛，「兒子看到後十分興奮。」

他坦言自己工作繁忙，除了臨床工作外，也需要做研究及處理行政事務，迫不得已將家庭放在較後的位置，故十分感謝太太辭去原有的工作，照顧家庭及兒子，讓兒子可以健康成長。

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記者：郭詩詩

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