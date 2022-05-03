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【演技精湛】細數圈中藝人挑戰難度高角色　佘詩曼胡定欣更勇奪視后之位

娛樂 13:38 2022/05/03

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

個個演技出色！

「視后」李佳芯的演技毋容罝疑，在劇集《智能愛人》中，憑「阿寶」演機械人一角演得入型入格，贏盡外界掌聲。難怪有消息指她受到TVB委以重任將接拍靈異劇《靈戲逼人》，更要演「女鬼」一角，再次向難度挑戰。其實圈中有不少女藝人曾經參演的角色都相當有難度，不但令她們奪得獎項，演技更被獲讚！

最新影片推介：陳山聰專訪

【女神Ali】 再演「非人類」角色扮美豔女鬼　李佳芯解凍後工作接不停包辦劇集綜藝


李施嬅

李施嬅在2019年的TVB劇集《金宵大廈》中，一人飾演兩角分別是舞女Coco及空姐Alex，已被大家讚賞演得出色，加上劇集甚有追看性，贏盡口碑。

李施嬅更憑此劇在《萬千星輝頒獎典禮2019》獲得「最受歡迎電視女角色」獎以及與陳山聰勇奪「最受歡迎電視拍檔」獎項。至於她在《金宵大廈2》再向難度挑戰，一人飾演三個角色，難怪她指拍攝時壓力爆煲，暴瘦之餘，更引發免疫系統疾病，而不少觀眾亦大讚她演技更上一層樓。

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黃智雯

2018年播出的TVB劇集《三個女人一個「因」》中，黃智雯飾演一個有三重人格分裂的角色，一個人有三種性格，專業而強勢的大律師，放任好鬧的豪邁女子，怕事兼同情心氾濫的宅女。

當中要飾演三重性格的角色絕不容易，惟智雯將三種性格演繹得淋漓盡致，好評如潮。而她亦憑此劇於2018年勇奪「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「新加坡最喜愛TVB女主角」獎項，實力不容忽視。

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胡定欣

胡定欣在2015年播出的TVB劇集《鬼同你OT》，飾演被手機電死的女鬼「姜蓉」，演繹夠生鬼及霸氣，劇中她與田蕊妮「人、鬼神同步」更成一時熱話。

最終，她憑《鬼同你OT》在《萬千星輝頒獎典禮2015》奪得「最佳女主角」獎項。

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佘詩曼

貴為實力派演員的佘詩曼，在2006年的TVB劇集《鳳凰四重奏》中，一人飾演四個角色，更要跨越不同的年代，由清末時期、五四時期、六十年代到現代，阿佘在不同時期的角色拿捏精準，演得恰到好處。

故她在《萬千星輝頒獎典禮2006》奪得「最佳女主角」和「我最喜愛的電視女角色」，亦是首為女藝人成為雙料視后，足見演技無得輸！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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