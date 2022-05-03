【消費券】資訊科技界：引入新儲值支付工具增競爭　料供應商間推更多優惠吸客　

▲ （梁偉榮攝）

BoC Pay及PayMe日後可領取消費券，第二階段消費券目標今年中登記，資訊科技界料，引入新儲值支付工具增加競爭，屆時供應商間會推出不同優惠吸客，又指基於需時連接系統，當局最快在6月才能處理市民轉換支付工具的申請，暑假期間可發放第二階段消費券。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今日（3日）在港台節目表示，2款新增支付工具都是傳統銀行的分支工具，運行模式與消費券現有3款支付工具相似，即支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK，相信能一次過發放5000元消費券，又估計需時連接系統，最快在6、7月才能處理市民轉換支付工具的申請，暑假期間可發放第二階段消費券。

方保僑續指，今年派發第一階段消費券4間儲值支付工具平台的宣傳，較首次派發消費券時少，相信增加兩個儲值支付工具後，市民選擇增加時，供應商之間的競爭亦會加劇，優勢會「重新洗牌」，屆時供應商間會推出不同優惠吸客。

3.4萬間商戶支援PayMe收款，而BoC Pay支援向跨境商戶付款，方保僑建議市民根據自己消費習慣，以及自己心水產品的商戶接納的付款方式，而選擇領取第二階段消費券的支付工具，「現時可以付車資，如平時乘車乘船多，可選擇八達通，又或是網購的機會更多，或想一次過花光5,000元，則可選擇其餘5款。」

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記者：陳麗娜