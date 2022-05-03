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【赤子之心】4歲男童堅持買二手破爛超人 背後想法超窩心：超人為了保護人才受傷

育兒經 13:23 2022/05/03

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男童認為超人因保護人才掉漆

每個人的童年總少不免「扭計」希望爸媽買最新款式的玩具，但日本4歲的春田小朋友卻不「貪新」之餘，更「愛舊」，求父母買200円二手超人，背後原因更非常窩心。

居住在岩手縣的白津一家是超人的忠實粉絲，平日喜歡在社交媒體上分享4歲兒子春田君與超人的互動趣事。有天白津一家路過一間二手玩具店便進去閒逛，正當父母親打算回家之際，春田君說：「我想要之前找到的200円超人」，由於超人已經掉漆又非常殘舊，父親忍不住問：「已經很舊了，你真的要嗎？」

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豈料春田君說：「他是為了保護所有人，才會戰鬥到遍體鱗傷，我想把他帶回家！」父親被兒子真誠又善良的想法所感動，決定將超人帶回家。

    點擊圖片放大
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回家後春田君不但替超人貼上膠布治療，更將他放在身旁一起入睡。春田君的「赤子之心」令日本網民非常感動，貼文在社交媒體獲4.7萬讚好及1.4萬轉載，更被日本朝日新聞報導。

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責任編輯：王明芳

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