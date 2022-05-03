【的士拒載】行家拒載過海客　的士司機盡責不揀客有意外收穫

▲ 的士司機不揀客，反有意外收穫。

近年的士車租貴，加上競爭激烈，令行業服務質素每況愈下。不少市民或許都遇過士司機揀客，遭拒載的情況。不過，一名盡責司機，近日就分享其排隊等客時，一名「過海」乘客，連續遭2名同行拒載。該司機在乘客上車後，並無猶豫，直抵目的地，而或許乘客甚為感恩，最後留下相當於原本車資近四倍金額而去，令司機大感「受寵若驚」。

不少的士司機都想在最短時間內，接載最多乘客，行駛最多路程，達致收入最大化。而有些司機，更會在繁忙時間，拒絕「過海」，以避免路途堵塞，浪費時間。不過，正所謂塞翁失馬，焉知非福。有司機不計較「過海」，反而有意外收穫。

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一名的士司機日前在「的士司機資訊網 Taxi」分享，表示自己當日早上8時左右，在牛頭角樂華邨排隊等客。當時他原本排在第三位，但有客人試圖登上排頭位的的士時，卻連續兩次遭到拒載，「頭、二位兩個師兄，拒載去鰂魚涌模範邨果個女仕」。

當該女乘客登上事主的的士時，事主就沒有「揀客」，「我接了去到模範邨（北角）」。抵達目的地後，的士計程錶顯示車資為80元，加上40元隧道費，本應收取120元。詎料女乘客並未計較應繳的車資金額，直接交給司機500元便離開，「佢放低$500就開門落車走，我受寵若驚」。

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帖文引起群組內不少網民熱議，有人直言樓主「好心有好報」；「好人一世行大運」；「財神要搵你」；「你值得擁有」。有人亦感嘆「其實做咩行業 都要有專業精神」。此外，也有人藉機嘲諷拒載司機，「希望果兩位司機睇到呢個post」。

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責任編輯：王明芳