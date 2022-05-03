【Freakin’ Nightmare】馮允謙新歌MV分飾8角演技大爆發　Jay Fung啟動搞笑潛能進軍影壇？

▲ 馮允謙在新歌MV一人分飾8角，演技大爆發。

唱作歌手馮允謙（Jay Fung）日前為新歌《Freakin’ Nightmare》拍MV，連續18小時拍攝，不停變身，一人分飾輕佻的外賣仔、忿怒的新聞評述員、狼狽的外景記者、誇張的廚師、作狀的魔術師、浪漫的韓劇男主角、現實中無聊的自己，以及夢中有型的自己等8個角色。

零演戲經驗的Jay投入角色，七情上面，導演讚他演技大爆發。

▲ 《Freakin’ Nightmare》

越戰越勇

即將7月舉行首次個人演唱會的Jay，最近忙為籌備開騷練歌和健身，狀態大勇，雖然MV由清晨開始拍攝，但他越演越精神。

為追趕拍攝進度，他自薦犧牲食飯休息時間，配合食飯盒的場景，在攝影機前真開餐，邊食飯邊演戲。其後扮演「新聞評述員」的時候，為演繹他對無稽新聞的忿怒，掃跌枱面十幾支咪高峰後，臨場加演跳上櫈指罵鏡頭的戲份。扮外賣仔時，他咬住牙籤一臉輕佻，還加插MJ舞步，導演讚他演技爆發，Jay害羞地說：「好尷尬添！」

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啟發搞笑潛能

新歌《Freakin’ Nightmare》由Jay作曲，是他較少創作的趣味性風格，他說：「呢首歌比較輕快和有趣，配合歌詞和MV係一首funny嘅歌。點解係Nightmare（惡夢）？因為疫情影響到好多人嘅日常，例如面對好多規限飛唔到，見唔到屋企人和另一半，好似我咁。一年兩年，好似發惡夢，瞓醒仍然喺個夢裏面，大家都好攰。雖然係咁，仍希望積極樂觀面對，期待好快回復平常生活，大家一齊加油。今次MV用咗好多Pastel Colors（粉彩色系），希望帶出正能量、陽光氣色。」

對於獲讚演技爆發，Jay說：「其實我唔係好演員，唔係有好好演技，不過比以前無咁怕醜，可能因為拍多咗MV，搵到方法打開自己。而且30歲後嘅我，對人生多咗唔同睇法，容易感動，變得敏感。今日呢個MV有啲時候需要誇張嘅演繹，估唔到開發咗我搞笑潛能。」

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