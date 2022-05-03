【2022端午節】麗思卡爾頓酒店推鮑魚瑶柱豚肉裹蒸糭　最平優惠$218入手「至尊甜糭禮盒」

▲ 麗思卡爾頓酒店推出兩款糭。

端午節將至，又到了食糭的時節，今年香港麗思卡爾頓酒店推出兩款糭，有鹹有甜，還可以低至$218優惠價買入！

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麗思卡爾頓酒店推出其中一款——「秘制鮑魚瑶柱豚肉裹蒸糭」，當中包括鮑魚及乾瑤柱，入口軟糯足料，瑶柱豚肉裹蒸糭售價為港幣378元，由即日起至5月20日前購買則可享早鳥優惠每盒港幣298元。

除了鹹肉糭外，酒店首次為推出「至尊甜糭禮盒」，内含兩款甜糭包括上海紅豆豆沙長糭及陳皮豆沙糭，其中陳皮豆沙糭有果皮清香，可用作送禮。「至尊甜糭禮盒」售價為港幣268元，由即日起至5月20日購買則可鳥優惠每盒港幣218元。

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責任編緝：蕭雅文