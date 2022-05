【奇異博士2】入場前三大備忘　神奇4俠+變種特攻現身多元宇宙？

▲ 《奇異博士2:失控多元宇宙》閏畫。

去年《蜘蛛俠:不戰無歸》在第五波疫前爆發前,在港狂收過億票房。而明天(4號)開畫的《奇異博士2:失控多元宇宙》則在戲院重開兼入場人士限制放寬後後順利如期上映,粉絲不用再望穿秋水,已經可以即時投入今次Marvel第四階段的多元宇宙世界。

根據Marvel主席Kevin Feige透露,今次《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)將開啟多元宇宙概念,之後亦會成為漫威電影重要的主題。

其實在創作的層面,只要有「平行時空」這個點子,基本上已是無敵,甚至比「時間旅行」更可以天馬行空及沒有邏輯悖論,在《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider Man:No Way Home》便已證明只要劇情能滿足粉絲的願望,大家便會全盤受落。

▲ 新角色America Chavez跟奇異博士聯手。

新角色America Chavez

打正招牌以「多元宇宙」作招徠的《奇異博士2》,更加會是一度加重份量的影迷盛宴,今次劇情緊接《蜘蛛俠:不戰無歸》,奇異博士尋找舊戰友「緋紅女巫」汪達、至尊法師王及新角色美妮卡的幫助,欲將開啟多元宇宙後的混亂時空重回秩序,不過在虛虛實實的時空中,戰友變敵人,宿敵成盟友,全宇宙中最大的敵人,原來竟然是自己....

今集有全新女超級英雄角色美妮卡查維絲 (America Chavez)首度登場,在漫畫中此角是同性戀角色,在影片如何設定成關注。不過14歲的美妮卡擁有穿梭於多元宇宙和不同現實世界的超能力,並將跟奇異博士命運連上。由少女新星蘇芝奧高美絲 (Xochitl Gomez)飾演的美妮卡,據Kevin Feige解釋,此角色一直悲慘的人生中學習,相信之後會繼續出場。

光照會人物

雖然基於不能劇透的大原則下,究竟是否會現《變種特攻》的X教授、湯告魯斯版的鐵甲奇俠、第一代的蛛蛛俠,觀眾自行入場拆解,不過可以肯定,在漫畫中的神秘組織光照會將會首度在Marvel電影中出現。原著中光照會由奇異博士、鐵甲奇俠、X教授及神奇先生統領,以對付宇宙中未知危機,有影迷已從今次的《奇異博士2》片段的蛛絲馬跡,證實光照會的現身,並因此帶出更多經典人物出現。

總之劇情貫穿了Marvel劇集《溫黛與幻視》(WandaVision)、《洛基》(Loki)以及動畫《無限可能:假如??》(What If…?) ,並緊扣著未來多齣Marvel「復仇者」系列新作。

多元暗黑元素

雖然Marvel作品向來是監製及角色主導,導演的功能傾向只把意念執行,不過今次《奇異博士2》導演森溫美(Sam Raimi)卻令不少影迷期待,事關他在2002年執導的《蜘蛛俠》,把本來不算太多人看好的漫畫英雄電影,變成票房賣座系列,成功為此類型雄電影開路。

而拍鬼片起家的森溫美,當年便把不少驚嚇元素放入《蜘蛛俠》,如在《蜘蛛俠2》中就用了許多主觀鏡頭來交代八爪魚博士異化後的暴力場面,像向自己成名作《鬼玩人》(Evil Dead)致敬。相隔多年再拍超級英雄電影,他亦講過這將是第一部加入驚悚元素的Marvel電影,為此系列注入暗黑及懸疑元素。