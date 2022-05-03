【復課】幼稚園生主動執書包早瞓迎復課　校長指首日安排自由活動助學生適應 

▲ 學童上課情況。（黃建輝攝）

全港幼稚園今日（3日）起分3階段恢復面授課，首階段全校三分一學生或一級學生可回校。其中於將軍澳保良局葉吳彬彬幼稚園，K3班約60位同學今早率先復課，有家長說，子女上學前一天自動自覺執拾書包，更提早睡覺，心情十分興奮。

其中位於將軍澳保良局葉吳彬彬幼稚園復課首日搬入新校舍，進入校門前要先檢查紀錄表，確定快速抗原測試結果為陰性；乘坐校巴的學生就要在登車前出示紀錄表。

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育有一對龍鳳胎的家長陳太說子女上學前十分興奮，昨日自動自覺執拾書包，很早就睡覺，今早更提早1小時起床：

佢哋成日話想返學，會話掛住老師。今朝一早起身自己食定早餐，問幾時可以返學。

學生每天都要進行快速測試，陳太指，其子女本身容易流鼻血，以往亦試過採樣後會流血及打噴嚏，雖然有些擔心，「但疫情下都冇辦法。」

王小朋友就說可以上學很開心， 期待可以與朋友相處。王太笑說，兒子心情很興奮，半夜就起床，而平時要再三催促才會準備好，但今日很快就已出門。

幼稚園由5月10日起可以全校兩級或三分二學生可回校，至5月16日可全校恢復半天面授課，葉吳彬彬幼稚園將按教育局時間表復課。校長劉惠娟說，復課首日適逢學校搬到新校舍，今日以自由活動課為主，讓學生適應的同時亦可參觀新校舍：

停課期間小朋友係屋企對住熟悉嘅親人，少啲與其他人接觸溝通；今日見佢哋都好雀躍，慢慢建立返同人相處，等佢投入返、中意返學。

她說，今早未有學生忘記填寫申報表，萬一出現有關情況，校方會安排家長到校內空曠地方補做。她又說，假設學生在學校期間有不適，會致電家長，獲得同意後為學生複檢，最理想的情況是由家長自行到校為學生做快測。

劉惠娟又表示，一班約29人會分兩組上課及活動，會確保學生上課期間保持社交距離。她指出，自疫情爆發起已取消茶點環節，但如學生有需要，會安排他們在有隔板的地方，分開進食茶點。

劉又指，已在停課期間增設空氣清新機，早前亦曾舉行講座提醒家長快測注意事項等，萬一有確診個案會按教育局指引處理。

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記者：黃悅晴