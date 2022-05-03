【社交距離措施】一文看清第二階段放寬社交距離措施　重開泳池、酒吧及增加宴會人數上限

▲ 一文看清第二階段放寬社交距離措施。（譚以諾攝）

行政長官林鄭月娥今日（3日）宣布將實施第二階段放寬社交距離措施，內容包括提前於5月5日開放水上遊樂設施等康樂場地；戶外運動可不戴口罩；餐飲處所放寬至8人一枱；5月19日重開酒吧等表列處所。TOPick 整理第二階段社交距離措施資訊，一文看清開放處所及有關規例。

5月5日放寬措施：

重開泳池、沙灘及水上運動中心

戶外運動或於郊野公園郊遊時可以脫下口罩

食肆每枱人數上限由4人增至8人

5月19日放寬措施：

重開所有表列處所 包括：酒吧、夜總會、卡啦OK、派對房間、麻雀館、溜冰場等娛樂場所

食肆堂食可延長至午夜12時；宴會人數上限由20人增至120人

戲院人數入座率限制由50%增至85%；取消打3針方可於場內飲食限制，所有觀眾可於場內飲食

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記者：黃穎津