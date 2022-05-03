【社交距離措施】一文看清第二階段放寬社交距離措施 重開泳池、酒吧及增加宴會人數上限
社會 13:12 2022/05/03
行政長官林鄭月娥今日（3日）宣布將實施第二階段放寬社交距離措施，內容包括提前於5月5日開放水上遊樂設施等康樂場地；戶外運動可不戴口罩；餐飲處所放寬至8人一枱；5月19日重開酒吧等表列處所。TOPick 整理第二階段社交距離措施資訊，一文看清開放處所及有關規例。
5月5日放寬措施：
- 重開泳池、沙灘及水上運動中心
- 戶外運動或於郊野公園郊遊時可以脫下口罩
- 食肆每枱人數上限由4人增至8人
5月19日放寬措施：
- 重開所有表列處所
- 包括：酒吧、夜總會、卡啦OK、派對房間、麻雀館、溜冰場等娛樂場所
- 食肆堂食可延長至午夜12時；宴會人數上限由20人增至120人
- 戲院人數入座率限制由50%增至85%；取消打3針方可於場內飲食限制，所有觀眾可於場內飲食
最新熱門影片：【TOPick診症室】日行一萬步是否有效防癌 癌患者家居運動鍛鍊肌肉
《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul
政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：黃穎津