【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯

▲ 荃灣豬肉檔有型仔店員出沒，吸引不少港媽港女去買餸。

「豬肉佬」不一定是粗豪中年漢，有位荃灣街坊日前去新村街豬肉檔寧舍醒神，平時很少買餸的她，驚喜大發現，開心跟靚仔店員自拍打卡，更將相片上載地區網上群組，引來網民熱議，網民指店員似「AK江𤒹生」、「MC張天賦」等男星，之後另有女網民發帖專登去幫襯惜撲空。

▲ 荃灣新村街豬肉檔有型仔店員，顧客忍不住要合照。（圖片︰荃灣人FB）

豬肉檔AK出沒

有名女網民於4月下旬在facebook群組「荃灣人」發帖上載了一張自拍照，地點在豬肉檔，樓主將自己的樣子用心心眼emoji遮住，身旁有一名男士，雖然戴了口罩，但看其樣子打扮，一頭染髮、粗眉大眼，以及穿上反領Tee配銀頸鍊，相信是靚仔型男一名。女網民帖文寫道︰

平時少去買餸，真係冇諗過會有咁靚仔嘅豬肉佬。

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靚仔店員服務態度好

有關帖文吸引很多網民關注，大讚他「又真係幾靚仔喎」，有人指店員似「AK江𤒹生」、「MC張天賦」、「羅志祥」等男星。不少靚媽靚太女士們很緊張地想知道地點，「留言等待介紹豬肉分割員係邊一個街市」、「決定嚟緊一個月每日豬扒、肉片、金沙骨、豬頸肉……喺邊度啫？」。而該豬肉檔位於新村街，即楊屋道街市對面隔2條街的位置，店名為「鮮味」。

▲ 地點在新村街的「鮮味」店舖。（圖片︰荃灣人FB）

另外，有網民指該店員服務態度很好，大讚「呢個靚仔得嚟仲幾好人，上次買豬肉教埋我煲湯」，更多網民留言見下圖︰

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靚媽靚太慕名買餸

其後有女網民真的去「朝聖」，想見靚仔店員，日前在同一群組發帖，可惜她撲空，但一場來到也有幫襯。

專登過嚟搵靚仔買豬肉，點知變咗個阿姐，小豬去咗邊？

▲ 有女街坊專程買豬肉，可惜遇不到靚仔店員。（圖片︰荃灣人FB）

網民鼓勵她不要放棄，報料近日經過有見到靚仔， 可能剛好休息，「一定要堅持呀」，他多數都在店舖的。

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責任編輯︰王明芳