【最強星二代】三代音樂世家　甄子丹大女考入美國伯克利音樂學院兼有獎學金

▲ 宇宙最強之家！

「宇宙最強」甄子丹與汪詩詩育有一對仔女，現年18歲、有「最強星二代」之稱的甄濟如（Jasmine）最近獲美國伯克利音樂學院（Berklee College of Music）取錄，此學院是國際知名的音樂學府，明星校友有歐陽娜娜及王力宏，而有香港歌壇教父之稱的著名作曲家顧嘉煇都是該校校友，最厲害之處是Jasmine今次更考獲獎學金。

最新影片推介：

汪詩詩在社交網宣布喜訊，更貼出兩條影片，一條是甄子丹、汪詩詩及細佬甄濟嘉(James)攬實甄濟如的影片，另一條是一家四口開心到跳起的影片，汪詩詩用英文留言說：「恭喜，為你感到自豪，尤其這是你15歲起就想去的學校(有獎學金)，你的努力、決心、自律和才能得到了真正的回報，為你的下一次冒險感到興奮，不斷學習及不斷創造」，而甄子丹都有轉發這段貼文。

▲ 得知取錄後，一家人開心到跳起。

甄子丹除了是「宇宙」最打得外，其音樂造詣都相當高，自小跟音樂大師爸爸學鋼琴，更考獲演奏級資格，子丹曾與郎朗合奏、又為周杰倫伴奏，可說是文武雙全，甄爸爸擅長小提琴、二胡及古典鋼琴，甄母則唱女高音及武術。



丹爺自小受父親薰陶學彈古典鋼琴，喜歡蕭邦樂曲。他曾在訪問中提及，他從小因父學鋼琴，因母而習武，兩人會輪流以木棍侍候，才培養出文武雙全的他。

三代音樂世家

而甄子丹及其爸爸的音樂細胞都遺傳給下一代，Jasmine如今獲美國伯克利音樂學院取錄，將來成就無可限量，而細仔James從小都很有音樂天份，彈奏鋼琴時揮灑自如，早前曝光的一段彈琴片驚為天人，獲子丹大讚好有火！甄爸爸、甄子丹及一對仔女可以說是三代音樂世家。

▲ 細仔晒琴技。

除了優良基因外，後天培育都很重要，子丹工作忙碌，教育等責任就落在汪詩詩身上，子丹曾在訪問中透露，「汪詩詩亦懂得彈琴，常陪伴子女練琴，要感謝媽媽所付出的努力和精力，讓你能專注走上正軌。」

▲ 子丹工作忙碌，教育仔女的責任落在汪詩詩身上。

美國伯克利音樂學院是美國頂尖的現代音樂學院，座落在美國波士頓。伯克利音樂學院始建於1945年，本科學費逾4萬美元(約32萬港元)一年，而研究生學校逾4.7萬美元(約37萬港元)一年。雖然學費昂貴，但學校每年都有提供高達3,300萬美元獎學金予品學兼優的學生。

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責任編輯:王明芳