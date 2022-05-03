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【3區污水陽性】南區置富花園及薄扶林花園等上榜　當局派24萬個快測包

社會 12:46 2022/05/03

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

(譚以諾攝)

政府今日（3日）表示，南區、黃大仙及北區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約24萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試
 

南區 — 置富花園、置富花園－雅緻洋房、薄扶林花園及薄扶林村

黃大仙區 — 黃大仙上邨、黃大仙下邨（二區）及東匯邨

北區 — 祥龍圍邨、清河邨、榮輝中心及榮福中心


以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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