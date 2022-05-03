【超市大搜查】卡路里高成早餐致肥陷阱　營養師分享6款港式麵包卡路里

▲ 卡路里高成早餐致肥陷阱，營養師分享6款港式麵包卡路里。

港式麵包為不少市民早餐首選，但若每日早上進食一款麵包，很可能熱量超標致肥。註冊營養師Jim Lau在Facebook專頁公開6款常見港式麵包卡路里圖鑑，指出不僅茶餐廳早餐熱量高，普通一款麵包也可能是致肥陷阱。

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熱量排名（高至低；每個計算）

椰絲奶油包 390kcal

雞尾包 360kcal

菠蘿包 315kcal

吞拿魚包 270kcal

豬仔包 215kcal

提子麥包 211kcal

白方包鈉含量高、雞尾包極高脂

港式麵包除熱量高以外，鈉含量及脂肪含量也不低。在消委會實測過的市面10種非預先包裝麵包中，芝麻包（又稱鹹卷）的平均鈉含量最高，平均每100克含480毫克鈉。其次是看似健康的白方包，鈉含量平均值與腸仔包相同，每100克含420毫克鈉，麥方包和牛角酥也含400毫克鈉。

根據香港《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，每100克固體食物含超過600毫克鈉就可視為「高鈉」；世衛亦建議一般成年人每日鈉攝取量應少於2,000毫克（約略少於1平茶匙）。消委會指出，雖然鹽是製作麵包必不可少的材料，但長期進食高鹽食物或會增加患上高血壓風險，如高血壓不及早診治，可引致心臟病、中風、腎衰竭等疾病。

另外，在脂肪含量評比中，則是牛角酥及雞尾包兩款的平均總脂肪最高。牛角酥總脂肪含量最高，每100克平均總脂肪含27克，雞尾包則含19克。但由於雞尾包份量較大，因此吃一個雞尾包會比牛角酥更肥。

根據世衛建議，脂肪攝取量應少於人體每日所需能量的30%，以每日攝取2,000千卡能量計算，每日應攝取少於66克脂肪。若過量可增患上心臟病、肥胖症、高血壓、糖尿病等風險。

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內容獲「Jim Lau - 註冊營養師」授權轉載。

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責任編輯：張沛