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【好人好事】將軍澳女子街上不適頭暈　遇善心港媽分享止痛藥解困

健康 13:17 2022/05/03

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有女網民日前在將軍澳街上頭痛頭暈，巧遇善心港媽將止痛藥分享給她。

好人好事，有女網民在網上分享經歷，指自己日前在將軍澳一條街上頭痛頭暈，巧遇一名善心港媽將隨身的止痛藥分享給她。女網民其後在網上發帖感謝該港媽，而港媽也親身留言回應：「知道你安全到達目的地我就安心了。」十分暖心。

最新影片：

據Facebook群組「將軍澳主場」，一名女網民分享經歷，指自己上周三（27日）大約下午4時，在街上又痛又頭暈，忍不住問途人知否哪裡較容易乘搭的士。這時，一名港媽目睹事主不適，就給了事主止痛藥，令事主相當感激：

其實我之前痛淨係食呢隻先有效，但今日就係冇帶喺身⋯嗰刻真係彷如見到救世主。嗰陣真係痛到表達唔到，但真心好感激你。

祝你同家人身體健康，仔仔見到你咁善良，將來一定都會係好好嘅人。

不少網民大讚是好人好事：「正能量」、「好有愛」，點擊睇更多網民留言：

    點擊圖片放大
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而該名港媽事後亦有留言回覆：

Hello希望我嗰半粒Acroxia幫到你，我返到屋企有d內疚，係唔係應該用架B車車你去搵的士。P.s. 我好明你嘅處境…因為我試過同樣慘況嚮街到想要瞓低。自此之後，背囊必備2隻止痛藥隨時救命用。我俾完你，一路行就一邊諗你撐唔撐到去的士站，因為粒藥我試過食完半小時以上先有好少少………

事主與港媽相認後，再次多謝對方幫助她。而港媽也暖心回覆：「知道你安全到達目的地我就安心了。」有網民大讚整件事相當有愛。

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責任編輯：羅嘉欣

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