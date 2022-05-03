【呈分試急救班】TOPick x 遵穎教育 x 風穎教育 - 輕鬆掌握中英數必考課題 助小五學生應付首次呈分試

提早放暑假擔心小朋友進度大落後?! TOPick《Band1學堂》聯同遵穎教育及風穎教育邀請四大補習名師助小五學生追趕進度！一連三堂「呈分試急救班」，輕鬆拆解中英數必考課題，為迎戰首次呈分試作好準備！

對象：小四至小六學生 (小五學生優先)

課堂形式: Zoom網上課堂 以小班教學形式上課

費用：全免

課堂 時段 單元 第1堂 5月27日(星期五) 晚上8時正 - 晚上9時 數學科分數專題：一文巧變「數文圖」 第2堂 6月3日(星期五) 晚上8時正 - 晚上9時 英文科時態專題：一線即明六種時態 第3堂 6月10日(星期五) 晚上8時正 - 晚上9時 中文科標點專題：一招化解12款標點難題

條款及細則：

每人只限登記一次。

8月22日23:59pm前首20位成功報名參加「TOPick呈分試急救班」網上課堂人士，將於課堂前一星期內經登記電郵收到課堂連結。

8月22日23:59pm前首21-30位成功報名人士將納入候補名單。

為確保公平，沒有出席課堂者將視作放棄名額，名額會轉讓至候補人士並將不會收到餘下課堂的通知電郵。

不成功參加者將不會收到個別通知。

活動查詢請致電或WhatsApp: 60528037

如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。

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