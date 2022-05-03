  • 25°C
香港時間 : 2022503日 (週二) 18:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【呈分試急救班】TOPick x 遵穎教育 x 風穎教育 - 輕鬆掌握中英數必考課題 助小五學生應付首次呈分試

中小學 17:13 2022/05/03

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

提早放暑假擔心小朋友進度大落後?! TOPick《Band1學堂》聯同遵穎教育及風穎教育邀請四大補習名師助小五學生追趕進度！一連三堂「呈分試急救班」，輕鬆拆解中英數必考課題，為迎戰首次呈分試作好準備！

對象：小四至小六學生 (小五學生優先) 
課堂形式: Zoom網上課堂 以小班教學形式上課
費用：全免

課堂 時段 單元
第1堂 5月27日(星期五) 晚上8時正 - 晚上9時 數學科分數專題：一文巧變「數文圖」
第2堂  6月3日(星期五) 晚上8時正 - 晚上9時 英文科時態專題：一線即明六種時態
第3堂  6月10日(星期五) 晚上8時正 - 晚上9時 中文科標點專題：一招化解12款標點難題

條款及細則：
每人只限登記一次。
8月22日23:59pm前首20位成功報名參加「TOPick呈分試急救班」網上課堂人士，將於課堂前一星期內經登記電郵收到課堂連結。
8月22日23:59pm前首21-30位成功報名人士將納入候補名單。
為確保公平，沒有出席課堂者將視作放棄名額，名額會轉讓至候補人士並將不會收到餘下課堂的通知電郵。
不成功參加者將不會收到個別通知。
活動查詢請致電或WhatsApp: 60528037
如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。

教育升學資訊盡在「Band1學堂」：https://bit.ly/3a6HT6T

小學名校試題免費下載：bit.ly/2X96KAZ

中小學考試 小學 中小學教育

最高瀏覽

【修身血淚史】讀書時代被叫巨無霸　《東張》女神梁敏巧低碳飲食2日減2磅
11:00 2022/05/02
【修身血淚史】讀書時代被叫巨無霸　《東張》女神梁敏巧低碳飲食2日減2磅
【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光　慘被設計師出賣私隱：極度反感
今日 12:28
【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光　慘被設計師出賣私隱：極度反感
【14拳港男】男女鬧市街頭互毆14拳港男KO女友　名店購物紙袋散一地
今日 10:32
【14拳港男】男女鬧市街頭互毆14拳港男KO女友　名店購物紙袋散一地