【復課】中學復課首日即安排全校復課　連同DSE經濟科考生分流入課室禮堂

▲ 中學復課首日即安排全校復課。(林宇翔攝)

全港中學及幼稚園今日（3日）起分階段恢復面授課堂，同日亦是中學文憑試（DSE）經濟科考試日。葵涌區有中學首日復課，即安排全校5級約600名學生回校上課，以及約80名DSE考生，今早經同一門口，再分流進入學校課室、禮堂。校長指最近一個月已再無師生確診個案，且師生都期望上學，加上DSE期間難混合網課，故選擇全校各級同步復課。

獅子會中學今早同時安排全校5級，共涉20班、約600名學生恢復半日面授課，同時安排涉及外校的600名DSE考生，經同一入口進入學校，數名師生在旁指示分流，校內學生完成檢查快測結果相片或手冊紀錄，再經指定樓梯回到課室，未做快測的學生則獲分配到操場空曠位置補做快測；DSE考生則獲分配至另一有蓋操場等候逐一檢查快測結果及核實身份，然後進入禮堂等待開考。

校長郭銳涵表示，由於復課首日同步舉行文憑試，學校門口位置較窄，加上旁邊有車路，故校方事前亦擔心有感染風險，特意加派教職員及學生風紀，指示學生及考生分流，禮堂亦足夠容納全部考生，毋須動用額外課室；學生及考生放小息時間亦不會重疊，學校本身亦在首兩節小息安排男、女學生輪流放小息，加上考試日操場大部分位置被佔用，故相信不會有太多學生到操場活動。

他指學校一直有追蹤校內師生確診個案，包括透過每周班主任網上與學生見面，最近一個月再無新個案；學校最近亦跟從衞生署指引，為每個課室添置兩部空氣清新機，全校購入60多部，部分款項來自家長繳交雜費。他亦相信師生都希望盡快回校上課，

如果用混合模式，即係上網同實體課，對老師嚟講好辛苦，加上今日要應對DSE，寧願全部返嚟實體，大家都開心，學生都等咗好耐希望可以返學。

該校在3至4月「暑假」，集中安排高中網上補課。中四學生蕭同學形容「暑期功課」數量算「正常」，但由於自己上網課難以吸收，加上網課難向教師發問，故她做功課時感到「多小小困難」。

郭銳涵說，該校目前有約一半學生完成接種兩針，仍需一段時間才會達到全日面授的9成接種率要求，故暫時仍維持上午實體課，包括早前將進行課外活動的「活動課」調動至逢周五上午時段，下午續透過網上進行延伸學習活動；倘開學後疫情穩定，會盡快讓已打針學生恢復更多人與人接觸的活動。

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記者：馮琪雅