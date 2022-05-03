【無良業主】美孚租樓簽約後揭平台曾有人墮斃　港媽疑業主刻意隱瞞蝕按金棄租

▲ 有港媽在美孚租樓簽約後翌日，才得悉單位對出平台曾有人墮斃，懷疑業主刻意隱瞞。

租樓前宜先查清楚單位情況，以免不慎租到凶宅。近日有港媽於社交平台分享，在美孚租樓簽約後翌日，才得悉單位對出平台曾有人墮斃，懷疑業主刻意隱瞞。她最終寧願蝕按金，也不願租住，並提醒美孚街坊租樓時提高警覺。

該名港媽於facebook群組「Mei Foo 美孚」發帖文表示首次租樓，在群組看到一名業主放租美孚新邨4期一個3樓平台單位，她睇樓時曾問平台單位有否特別事發生，「包括有冇人跳樓同近期好hit嘅老鼠問題」。業主未有正面回答，只輕描淡寫指「平台係大廈外面嘅地方唔會屬於凶宅」，也沒有老鼠問題等。

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家有BB寧棄租 取回按金不果

可是港媽簽約後第二日才發現，單位樓上3月下旬有人跳樓亡，正正墮斃在單位外平台。她問業主後，對方卻稱她沒問過。她考慮到家有兩名年幼BB，決定不租住，欲取回按金卻遭業主拒絕。她不滿業主所為︰

你單位唔係凶宅，只係有人死喺你平台窗前啫。你自己案發後1個月都冇就即刻全家搬離再放租搵水魚……

港媽指租金價錢正常，當時未有為意，有感業主刻意忍瞞，睇樓時她已表明家有BB，批評對方「你都有小朋友㗎，點解可以咁無良心呃我哋」、「你為咗錢咁都做得出」。她稱如果早知平台曾有人墮斃，一定不會租住，事件令她情緒受困擾，甚至發噩夢。

地產代理及律師向港媽表示，「經佢哋就一定會披露，平台中招未必mark喺land search（土地查冊），自讓佢唔講你唔知」。遇上不誠實又無良的業主，她只能慨嘆「用錢買教訓」，而該名業主已將放租帖文刪去。

網民︰走得切應該係福氣

不少網民批評業主無良，留言「條氣真係好唔順就試下報《東張》」、「最緊要一家人齊整無事，走得切應該係福氣」、「間接利用死者呃人錢」、「經agent就可以投訴，自讓就硬食」。同時有網民提醒租客「一定要做功課」，認為「經一事長一智，當交學費」。點撃睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳