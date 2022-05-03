【兩屆影后】銀髮Look彈結他獲網民大讚　59歲葉童享受優雅老去：已忘自己年齡

▲ 59歲的葉童享受優雅地老去。

現年59歲、曾兩度奪得香港電影金像獎影后的葉童，近年主力在內地工作，不時於抖音拍片跟網民互動，近日她上載玩電結他的片段，片裡的葉童一頭灰白髮，獲網民大讚有型兼「優雅地老去」。

葉童不像一般熟女們想盡方法凍齡，她崇尚自然美。葉童曾於TOPick訪問裡提及自己沒有年齡枷鎖，她說：「已忘卻自己的年齡，這只是數字而已，只要生活開心，覺得狀態好好已經可以了。」

片中的葉童身穿T恤一身簡約打扮，一頭灰白髮的她看來清減不少，只見她彈著電結他彈得異常開心，開懷地笑的她露出眼尾的皺紋。

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▲ 葉童的銀髮Look引來網民熱話。（抖音截圖）

優雅地老去

雖然葉童一頭銀灰髮，但從片中所見，其髮根位置是黑色，故未知這個髮色是否漂染的效果！

而網民亦紛紛留言大讚：「優雅的老去，不加任何掩飾！依然很美」、「滿頭白髮也好酷啊」、「雖然頭髮白了，但是狀態還是很年輕」、「頭髮好有個性」，葉童則回應說：「亂」。

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不介意銀髮示人

除葉童外，去年9月剛「登六」的葉蒨文亦於社交平台分享其銀髮look照片，兼抒發踏入60歲的感受，當中表示享受自己優雅地老去。

雖然明年3月便「登六」，不過葉童打扮入時，至今依然保持勻稱的身段，她曾接受TOPick訪問表示受疫情的影響，明白身體健康的重要性，故開始做多一點運動，加上吃得比較健康，飲食方面少油少鹽少糖，感覺比前弗一點。

▲ 葉童去年參演ViuTV劇《無限斜棟有限公司》。

性格豁達不執著

葉童自言喜歡做伸展運動召如瑜伽：「透過瑜伽令我平靜下來，我是循序漸進型，覺得自己條腰可彎多一點點，會感覺有點樂趣。」

至於護膚方面，葉童認為正面的心態就是最佳的保養品：「我會忘記自己的年齡，若果不看報章也不會記起幾多歲，這只是數字而已，只要活得開心，自覺狀態好好已是最佳保養」

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生性豁達的她認為做人要放鬆點，不要太執著：「別把事情看得太灰或嚴重，相信人生總有高有低、有危亦有機，會容易點去面對。正如演員的生涯也有高低，難道永遠只望著最高一點？這樣不會感覺開心，應該著眼所擁有的東西，其實每一天也是我所值得珍惜，並非只懂回頭望或思索將來。」

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演技出眾

葉童以16歲之齡擔任兼職模特兒，因拍廣告認識當時任導演的陳國熹，在對方引薦下加入電影圈，在1982年演出處女作《烈火青春》，跟哥哥張國榮有床上戲，當年成為熱話。

葉童多年來演出不少經典電影，包括《表錯七日情》、《陰陽錯》、《飛越黃昏》、《偷情小丈夫》、《愛在黑社會的日子》等，當中分別以《表錯七日情》和《婚姻勿語》兩度奪得影后殊榮。

10多年前開始，葉童主力演內地劇及舞台劇，直至約5年前再度活躍於香港演藝圈，演出不少港產片及港劇，2020年更客串演出TVB劇集《香港愛情故事》。