  • 26°C
香港時間 : 2022503日 (週二) 16:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【離開大台】余德丞離開TVB即有新工作　Dickson到商台與Do姐合作做節目

娛樂 16:07 2022/05/03

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

現年32歲的余德丞（Dickson）日前於個人YouTube頻道宣布離開TVB，結束8年賓主關係，由於突然離開，令不少網民感意外。不過離巢短短一日，Dickson透露已經有個新任務，原來他到商台擔任《口水多過浪花》客席主持，與Do姐鄭裕玲、余迪偉和傑朱一齊做節目。

最新影片推介：陳山聰專訪

【離開大台】余德丞突然宣布離開TVB　Dickson回復自由身：從此隨心而行

自爆當主持緊張

難得有如此機會，Dickson亦特意拍片紀錄留念，片中見Diskson早上10時已起床，吃完早餐後便駕車出發到商台，而眾人為了歡迎他，並送上蛋糕，大家齊齊拍照，Dickson更留言：「十年前想做嘅一件事實現了。」似乎他對這份「新工」感到很興奮。

錄影節目後，Dickson就作事後檢討並指自己第一天開咪很緊張，又很怕講錯說話：「平時我就真係口水多過浪花，但今日去到《口水多過浪花》就真係一滴口水都冇，好緊張又驚講錯嘢。所以做節目同平時做人吹水係唔同。」又指下星期一會放膽給予讀者意見，做得更好。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

提到他為何想做DJ，Diskson指在2011年大學畢業後，曾申請過做商台節目編導（PA），但因犯了一個超級大錯誤，最終連面試機會都沒有。

原來Dickson當年串錯對方姓氏：「人哋姓Mr.KWOK，我串錯KOWK，難怪會冇回音。」最後他再感謝商台和Do姐，讓他有機會在大氣電波開咪，並承諾會努力做好。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【離開大台】余德丞突然宣布離開TVB　Dickson回復自由身：從此隨心而行
11:23 2022/05/01
【離開大台】余德丞突然宣布離開TVB　Dickson回復自由身：從此隨心而行
【青春不要臉】余德丞爆勵志金句喻毋忘初心　結局重現周潤發+張國榮黃金年代片段
15:46 2022/02/06
【青春不要臉】余德丞爆勵志金句喻毋忘初心　結局重現周潤發+張國榮黃金年代片段
【百大俊男美女】余德丞徐㴓喬獲提名角逐　Asha：一起身收到好多訊息
14:31 2022/04/07
【百大俊男美女】余德丞徐㴓喬獲提名角逐　Asha：一起身收到好多訊息

你可能感興趣

【離開大台】余德丞突然宣布離開TVB　Dickson回復自由身：從此隨心而行
11:23 2022/05/01
【離開大台】余德丞突然宣布離開TVB　Dickson回復自由身：從此隨心而行
【青春不要臉】余德丞爆勵志金句喻毋忘初心　結局重現周潤發+張國榮黃金年代片段
15:46 2022/02/06
【青春不要臉】余德丞爆勵志金句喻毋忘初心　結局重現周潤發+張國榮黃金年代片段
【百大俊男美女】余德丞徐㴓喬獲提名角逐　Asha：一起身收到好多訊息
14:31 2022/04/07
【百大俊男美女】余德丞徐㴓喬獲提名角逐　Asha：一起身收到好多訊息
余德丞 鄭裕玲 余迪偉 娛樂人物職業 演員 商業電台 娛樂行業

最高瀏覽

【修身血淚史】讀書時代被叫巨無霸　《東張》女神梁敏巧低碳飲食2日減2磅
11:00 2022/05/02
【修身血淚史】讀書時代被叫巨無霸　《東張》女神梁敏巧低碳飲食2日減2磅
【金宵大廈2】李施嬅工作超認真　為2分鐘對白邀專人特訓60年代英文口音　
11:58 2022/05/02
【金宵大廈2】李施嬅工作超認真　為2分鐘對白邀專人特訓60年代英文口音　
【倫常慘劇】向七旬母親討$27酒錢不果　38歲失業兒狠推媽媽落樓傷重亡
15:44 2022/05/02
【倫常慘劇】向七旬母親討$27酒錢不果　38歲失業兒狠推媽媽落樓傷重亡