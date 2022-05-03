【離開大台】余德丞離開TVB即有新工作　Dickson到商台與Do姐合作做節目

現年32歲的余德丞（Dickson）日前於個人YouTube頻道宣布離開TVB，結束8年賓主關係，由於突然離開，令不少網民感意外。不過離巢短短一日，Dickson透露已經有個新任務，原來他到商台擔任《口水多過浪花》客席主持，與Do姐鄭裕玲、余迪偉和傑朱一齊做節目。

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【離開大台】余德丞突然宣布離開TVB Dickson回復自由身：從此隨心而行

自爆當主持緊張

難得有如此機會，Dickson亦特意拍片紀錄留念，片中見Diskson早上10時已起床，吃完早餐後便駕車出發到商台，而眾人為了歡迎他，並送上蛋糕，大家齊齊拍照，Dickson更留言：「十年前想做嘅一件事實現了。」似乎他對這份「新工」感到很興奮。

錄影節目後，Dickson就作事後檢討並指自己第一天開咪很緊張，又很怕講錯說話：「平時我就真係口水多過浪花，但今日去到《口水多過浪花》就真係一滴口水都冇，好緊張又驚講錯嘢。所以做節目同平時做人吹水係唔同。」又指下星期一會放膽給予讀者意見，做得更好。

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提到他為何想做DJ，Diskson指在2011年大學畢業後，曾申請過做商台節目編導（PA），但因犯了一個超級大錯誤，最終連面試機會都沒有。

原來Dickson當年串錯對方姓氏：「人哋姓Mr.KWOK，我串錯KOWK，難怪會冇回音。」最後他再感謝商台和Do姐，讓他有機會在大氣電波開咪，並承諾會努力做好。