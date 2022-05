【酒店隔離】林芊妤一家三口澳洲返港隔離7天　Coffee豪住過千呎套房埋單近6萬元

▲ 林芊妤(Coffee)一家三口從澳洲返港隔離7天,豪住過千呎套房埋單近6萬元。

林芊妤(Coffee)於3月時因為丈夫在澳洲的家有事,故一家三口急急離港飛往澳洲墨爾本,逗留一個半月後終於返港,進行7日強制酒店隔離。Coffee近日拍片分享所住的酒店房間,可見非常寬敞豪華,難怪Coffee當隔離做Staycation。

最新影片推介︰

Coffee在社交平台表示不捨澳洲之旅,「好開心同家人有一個好愉快嘅時光,開心還開心酒店都要book定」,Coffee在旅程開始時負責搜尋隔離酒店,居於將軍澳的她,最後選擇了將軍澳一間星級酒店作隔離,方便工人姐姐送取物品給他們。

因為我想訂一間舒服又靚嘅酒店,等老公同彥彥(翟德彥)住開心啲,當三人行係去Staycation啦喂!

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

逾千呎套房隔離每晚逾8千元

Coffee拍攝了短片介紹所入住的逾千呎套房,可見有寬敞客廳、飯廳、睡房、跑步機、設有大浴缸的洗手間,其中飯廳更有一張6人大飯枱。Coffee在片中透露,她還訂了套房的相連房間當作老公的辦公空間,「多一間房多啲空間可以隔開個仔同我哋。」

▲ Coffee開餐好開心!(影片截圖)

根據第七輪指定檢疫酒店名單,共有44間酒店提供約12,500房間。Coffee入住的酒店最平1人每晚$1,350,3人要$2,850,包3餐膳食及所有費用;而Coffee選擇的是高層套房,一家三口入住達$8,000一晚,同樣包齊食宿,再加相連房間每晚$440,Coffee7日隔離埋單近6萬元。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

在澳洲最愛帶囝囝去動物園

Coffee為了今次之行把4月的工作全推掉,出發前更稱有點害怕,又沒有直航機比較麻煩。不過,Coffee抵達墨爾本後不時曬出溫馨家庭照,可見她與兒子翟伯伯很享受旅程。回港前,Coffee分享了與老公和翟伯伯一起到動物園遊玩及坐蒸氣火車的趣事,玩了一整天的伯伯返屋企時,攰到睡在爸爸懷裹,畫面非常溫馨。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

身在澳洲時,Coffee當然不忘做瑜伽,還領悟出人生道理,她曾留言道:「看見世界之大才認清自己的渺小,所以更不必把經歷和情緒放大,It's ok not to be ok. 我經常跟自己說的兩句話,難過時:Why so serious?遇到難題時:Nothing big deal!我經常提醒自己,最簡單的人才是這世上最快樂的人。Yeah!That's it!」

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」,更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯:王明芳