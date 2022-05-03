【優化收地】政府擬合併收地補償金為兩級　未來5年開支料增63億

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發展局今日（3日）公布優化收地安排，將特惠分區補償制度由四級合併為兩級，以發展和非發展用途劃分。

局方指，「第一級別」適用於發展用途所需的土地，例如新發展區、房屋、經濟發展用途以及相關公共設施，補償金額訂於現行制度的甲區補償水平，以及「第二級別」適用於非發展用途所需的土地，包括鄉郊改善及保育用途，補償金額訂於「第一級別」的一半。

位處新發展區以外因發展用途被收回土地的業權人，將獲發與新發展區內發展項目同等的「第一級別」補償金，相對於未合併補償級別前新發展區以外的發展項目一般所獲的乙級補償金，補償金額將增加六成；因非發展用途被收回土地的業權人，將會獲發「第二級別」補償金，相對以往鄉郊改善工程一般所獲的丙級補償金，補償金額將增加兩成。

戶外業務經營者的特惠津貼方面，「露天／戶外業務經營者的特惠津貼」對有關業務經營者最短營運年期的資格準則，由在政府進行凍結登記當日前營運不少於七年修訂至不少於兩年，以及取消可獲計算津貼額的露天場地面積上限，現時每個業務可就不多於5 000平方米的露天面積獲發津貼，不過地政總署日後計算津貼額時，保留權利就可疑個案扣減不屬實質經營的面積。

局方估計未來5年發展涉及收回500公頃土地，收地開支因此增加63億元，相當於原機制600億元一成。

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責任編輯：余思嵐