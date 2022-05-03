【提早通車】東鐵綫過海段提早於5月15日通車　紅磡站往金鐘站只需約7分鐘【不斷更新】

▲ 會展站。（資料圖片）

港鐵東鐵綫過海段原定今年6月至7月通車。運輸及房屋局局長陳帆今午（3日）宣布，東鐵綫過海段將提早於5月15日通車，會展站、紅磡站及金鐘站擴建部分會同時投入服務，由紅磡站前往金鐘站只需約7分鐘。

【14:15】

城際直通車據報或永久停運，陳帆說，因應內地的高鐵網絡發展，加上覆蓋面廣，港府、港鐵及內地對口部門正就檢視城際直通車的運作，有決定會適時公布。

【14:09】

對於通車以後料東鐵綫客量大增，被問到鐵路會否超負荷，陳帆說，規劃過程中，當局會因應市民出行習慣作評估客量，加上屯馬綫開通後，成功分流東鐵綫30%客量，相信東鐵綫過海段開通後亦能應付市民出行需求。他又說，日後於繁忙時段，港鐵或會參考目前於金鐘站的做法，因應候車情況，即每兩三班車，會安排一班「吉車」接載市民。

陳帆又說，疫情雖為通車進度帶來挑戰，但由於團隊之間緊密合作，因此工程進度順利，可提早通車。

【14:00】

陳帆宣布，東鐵綫過海段提早於5月15日通車，金鐘站將成為4綫合一的「超級轉車站」。東鐵綫過海段通車後將新增會展站，並駁通至金鐘站。屆時由紅磡站前往金鐘站只需約7分鐘，行程較現時的約19分鐘大減。另外，運輸署會加強會展站接駁至鄰近地區的公共交通工具服務。

新建的會展站將會是3層的地底車站，包括車站大堂及2層月台，而出入口則連接鄰近商業大廈和灣仔行人天橋網絡。車站同時毗鄰香港會議展覽中心，連同連接車站地面的公共運輸交匯處，乘客可於會展站轉乘其他交通工具。

屯馬綫於去年6月全綫通車，惟同屬沙中綫工程的東鐵線過海段，正式通車日期卻一再延後，由最初工程上馬時計劃在2019年啟用，延至今年。

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記者：TOPick港聞組