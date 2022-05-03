【入稟索償】遭夥伴機構指學校涉侵權　紅磡三約街坊福利會入稟索償

▲ 紅磡三約街坊福利會入稟索償。（資料圖片）

紅磡三約街坊福利會於2012年與慈善機構合作營辦專為自閉症兒童提供雙語課程的小學，並由對方擔任顧問。惟後來遭對方指控學校商標涉侵權，最終對方未有採取法律行動，但拒絕交出行政及教材等資料，遂入稟高院要求聲明指控無理，並要求作出賠償。



原告紅磡三約街坊福利會，答辯人愛培自閉症基金有限公司。



入稟狀指，原告與答辯人於2012生8月簽訂學校營辦顧問協議，條款包括「原告聘任答辯人為專業顧問，參照答辯人附層的Autism Partnership School 模式，輔助原告在校舍開設一間自閉症兒童的非牟利小學及在學校成立後提供學校運作的一切支援」等。



入稟狀續指，答辯人為原告顧問，向原告提供顧問服務，包括替原告的學校設計及營運合適課程。同年10月，教育局去信答辯人，表示得悉原告決定營運Autism Partnership School ，並取名為愛培學校。稅務局亦於2013年9月去信原告，確認原告是愛培學校的唯一控制及持有人，原告並於2021年5月就愛培學校商標註冊，有效期至2030年。



原告指於2022年1月接獲答辯人發出之律師信，指原告使用愛培學校的名稱及商標涉侵權，惟答辯人最終未有繼續採取法律行動。原告指答辯人其後通知教職員及家長校舍即將搬遷，並誘導他們離開學校，並拒絕向原告交出有關行政、帳目及教材等資料，令原告蒙受損失。



原告遂入稟要求法庭頒令答辯人交出有關資料予原告，以及聲明答辯人以指控原告涉侵權做法無理等，並要求答辯人作出賠償等。

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記者：林育慧