【東鐵過海】陳帆：開通後東鐵線足以應付市民外出需求　會因應候車情況派吉車接載市民

▲ 陳帆宣布，東鐵綫過海段將提早於5月15日通車。（陳靜儀攝）

港鐵東鐵綫過海段原定今年6月至7月通車指。運輸及房屋局局長陳帆今午（3日）宣布，東鐵綫過海段將提早於5月15日通車，會展站、紅磡站及金鐘站擴建部分會同時投入服務，由紅磡站前往金鐘站只需約7分鐘。

東鐵線過海後，金鐘站變成四合一的「超級轉車站」，對於通車以後料東鐵綫客量大增，被問到鐵路會否超負荷，陳帆說，規劃過程中，當局會因應市民出行習慣作評估客量，加上屯馬綫開通後，成功分流東鐵綫30%客量，相信東鐵綫過海段開通後亦能應付市民出行需求。他又說，日後於繁忙時段，港鐵或會參考目前於金鐘站的做法，因應候車情況，即每兩三班車，會安排短程的「吉車」接載等候的市民。

陳帆又說，疫情雖為通車進度帶來挑戰，但由於團隊之間緊密合作，因此工程進度順利，可提早通車。

另外，票價方面，因東鐵有歷史因素，同一條鐵路線有跨境旅程，跨境段票價較高，可補貼本地路段。港鐵及港府都了解歷史背景，針對票價出現「短貴長平」等問題，港鐵會在調整票價時提供彈性，縮窄有關問題。港鐵公司行政總裁金澤培表示，隨著網絡擴張，出現了新的車程組合，目前只是涉及新站會展站的票價有改動，其餘並無變動。

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記者：袁澍