【復課】42間學校呈報陽性個案　有3間學校涉及2宗個案

▲ 全港中學及幼稚園今日（3日）起分階段恢復面授課堂。(林宇翔攝)

繼小學及國際學校後，全港中學及幼稚園今日（3日）起分階段恢復面授課堂，所有師生每日回校前都要做快測。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日共2000學校復課，共42間學校呈報陽性個案，涉及37名學生及8名職員，分別來自42間學校，包括3間幼稚園、23間小學、14間中學及2間特殊學校。有3間學校共有兩宗個案，其中兩間為才今日復課的中學，其餘為一間小學，但兩名確診學生來自不同班級亦互不相識，暫時看不到有關連。

45宗個案中，18宗今早快測陽性，其餘為過去幾天假期在家檢測陽性，今天向學校呈報；也有17宗最近一段時間沒上學。

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記者：黃小冰