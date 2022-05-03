【放題攻略】食放題易滯難回本　營養學家分享健康高CP值落單貼士

▲ 食放題易滯難回本，營養學家分享健康高CP值落單貼士。

隨著社交距離措施放寬，不少市民在恢復晚市堂食後選擇到放題店大吃特吃。不過，有無方法可做到食放題可回本之餘又不必食滯？營養學家王敏寧（Mandy Wong）在Facebook專頁發文，分享食放題既可回本又健康的貼士，大家不妨參考。

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4款推薦食物

Mandy表示，放題中常見有4款食物，在一般餐廳單點價錢都不便宜，因此推薦可多點一些；且食物本身較不肥膩，屬既健康又可回本的選擇。

1. 刺身

除腩位以外，通常不會太肥。一些本身不愛吃的魚，不必爲了回本目的強迫落單；反之可以多點大隻的刺身蝦，鮮味更足，可取代虎蝦。

2. 西京燒比目魚

在一般日式餐廳作爲定食，通常要價過百，因此是可回本之選。另外，除燒豬腩肉、雞翼、雞軟骨以外的烤肉或燒肉類，也是推薦的品項。

3. 燒菠蘿、燒翠玉瓜

坊間餐廳一碟燒菠蘿或一串燒翠玉瓜，都要價幾十，因此亦屬放題回本之選。同時，燒菠蘿味甜多汁，可幫助解油膩感、助消化，比其他炸物少油膩負擔。

4. 風味淋燒魚乾

居酒屋一小碟要價至少三、四十，因此回本值高；同時不算肥膩。

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不建議食法

天婦羅或炸物

炸物熱量高且油膩，吃兩件很可能已頂胃。加上大部份天婦羅會淋油，因此不建議放題時吃。若實在想點炸物，可選擇芝麻雞翼。

飲汽水或果汁

一罐汽水或一杯果汁，至少有150卡路里。因此放題期間多飲用兩杯，就已攝取300多卡。建議選擇飲熱茶，有助消化，還可多留卡路里吃多幾份回本食物。

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內容獲「營養學家 Mandy Wong」授權轉載。

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責任編輯：張沛