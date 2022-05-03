【第五波疫情】公立醫院非急症病房周五起恢復探訪　每名病人一周可安排1至2次探訪

▲ 醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（資料圖片）

本港疫情持續回落，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

李立業表示，由於疫情平穩。公立醫院周五起轄下26間醫院會恢復非急症病房及部門的特別探訪安排，每名病人一星期可以安排1至2次探訪，每次由1名已登記的訪客進行一節1小時探訪，期間不能換人。

病房職員會陸續聯絡家屬講解探訪及預約探訪安排，家屬無需另行致電醫院預約。探訪人士要打兩針不少於14天，並提供48小時內核算測試陰性結果或24小時內快測陽性證明。若探訪人士屬康復者，在康復後3個月內進行探訪可豁免上述安排，但要提供感染和康復證明。

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記者：黃小冰