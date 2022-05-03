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【院內感染】九龍醫院再多8名病人帶抗萬古霉素腸道鏈球菌　全部曾與帶菌者同病房

社會 20:51 2022/05/03

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九龍醫院。（資料圖片）

九龍醫院今（3日）公布，一名84歲康復科病房男病人，上月23日確診為抗萬古霉素腸道鏈球菌帶菌者。院方按既定感染控制程序展開追蹤篩查後，再發現同病房內8名年齡介乎37歲至90歲男病人，亦帶有抗萬古霉素腸道鏈球菌。其中一名病人已轉送伊利沙伯醫院作進一步治療，各人目前仍然留醫，正接受隔離治療，情況穩定。
 
九龍醫院指，已徹底清潔及消毒相關病房、加強病人入院篩查及環境篩查、加強注意高感染風險程序的處理及嚴格執行接觸傳播防護措施等，會繼續加強執行感染控制措施，並密切留意有關病房的情況。

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責任編輯：黃小冰

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