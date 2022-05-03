【珍惜生命】火炭17歲少年因學業問題跳樓　4小時內第二宗學童自殺

▲ 火炭17歲少年因學業問題跳樓輕生。（資料圖片）

繼今日（3日）凌晨有一名12歲男童墮樓不治後（詳情即看：【下一頁】），火炭再有一名17歲少年墮樓。事發在今早6時16分，警方接獲死者家人報案，指發現死者倒臥於火炭駿洋邨駿爾樓一平台，懷疑他從高處墮下。

警方接報到場，事主昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，其後被證實死亡。經初步調查，相信死亡在上址一單位墮下。警方於現場有檢獲遺書，相信他因學業問題不開心輕生，死因有待驗屍後確定。

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記者：黃穎津