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【珍惜生命】火炭17歲少年因學業問題跳樓　4小時內第二宗學童自殺

社會 15:06 2022/05/03

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

火炭17歲少年因學業問題跳樓輕生。（資料圖片）

繼今日（3日）凌晨有一名12歲男童墮樓不治後（詳情即看：【下一頁】），火炭再有一名17歲少年墮樓。事發在今早6時16分，警方接獲死者家人報案，指發現死者倒臥於火炭駿洋邨駿爾樓一平台，懷疑他從高處墮下。

警方接報到場，事主昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，其後被證實死亡。經初步調查，相信死亡在上址一單位墮下。警方於現場有檢獲遺書，相信他因學業問題不開心輕生，死因有待驗屍後確定。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：黃穎津

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