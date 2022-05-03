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【死亡個案】再增7人病歿　今波累計共9112宗死亡個案

社會 16:39 2022/05/03

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。(資料圖片)

本港新冠肺炎確診個案持續下降，今日（3日）新增290宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午出席疫情記者會，交待疫情最新發展。

歐家榮表示，公立醫院再呈報多7宗個案，病死率是0.76%，今波累計共9112宗死亡個案。李立業指，現時仍有1,250名病人留醫，再多2人危殆，均無打針，目前有7人在深切治療部留醫。

當局再呈報7宗患者離世，其中一名86歲男病人是5月1日離世，其餘6人昨日離世涉及4男及2女，年齡介乎75至95歲，其中一人為院友，當中有4人已打了一針，1位已打兩針，1人已打三針。

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責任編輯：郭詩詩

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