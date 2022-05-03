【海關戰線】吳鎮宇特別演出學友霆鋒新片　 林嘉欣向影壇新人黎峻送生日祝福

▲ （左起）謝霆鋒、吳鎮宇、張學友、楊受成。

由邱禮濤執導電影《海關戰線》拍攝如火如荼，影片老闆楊受成專程到場探班，並向張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟幾位主角及特別演出的吳鎮宇打氣，同時為新人黎峻慶祝生日，現場演員還有石修、衛詩雅、關智斌、楊天宇及朱天等。



學友見楊老闆到場探班，完全投入其海關角色，上前敬禮，兩人互動一番。楊老闆急不及待給學友傳口訊，向學友說：「剛與海關關長見面，對方表示要我傳話問候學友。」學友謙言受寵若驚，且感激各方友好對這部電影的支持。

楊老闆親自答謝鎮宇演出之餘，亦逐一關心各人拍攝情況，並向兼任動作指導的謝霆鋒了解戲中動作場面的進度，楊老闆坦言對今次委以重任的霆鋒信心十足，叫大家等看好戲。

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鎮宇期待與新導演合作



今次，吳鎮宇以特別演出形式參與《海關戰線》，他指今次劇組安排的時間充裕，令過程非常順利：「當然很開心，可以跟學友、嘉欣、霆鋒等有對手戲，下次希望可以再多一點！」

至於今次未有機會獲動作指導霆鋒安排動作演出，鎮宇笑言：「惟有期待下次合作。」並展望將來：「希望每年拍一部，能與新導演合作的電影，暫時未與今年的新導演接觸，有香港政府大力支持，又有同行支持，目前未有人找我，呼籲大家，我演出的費用是ok的。」

▲ 楊老闆與林嘉欣向黎峻（右）送上生日祝福。

三大女神林送祝福



此外，在片場度過生日的英皇新人黎峻，獲劇組送上生日蛋糕，楊老闆帶領現埸工作人員為他慶賀，在旁的嘉欣亦率先送上祝福。

黎峻表示，很高興今年生日有三大女神林嘉欣、劉雅瑟、衛詩雅為他慶生：「第一年在工作中度過生日，相信回家也睡不着，最難得老闆也到來，全公司亦很齊人。」

在旁的關智斌（Kenny）也送上祝福，並謂這天才知道黎峻生日，Kenny被問到會否補送生日禮物，他向壽星仔黎峻笑說：「要什麼也可以，你夠膽就說！」互動氣氛既融洽搞笑。