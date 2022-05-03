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【盜竊罪】註冊會計師涉偷竊兩公司逾125萬美元　遭廉署起訴

社會 15:48 2022/05/03

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（資料圖片）

廉政公署今日（3日）表示，落案起訴一名註冊會計師兼兩間公司的受託人，控告他涉嫌從該兩間公司偷竊合共逾125萬美元。被告獲廉署准予保釋，以待星期四（5日）在東區裁判法院應訊。

被告張慶植，73歲，被控兩項盜竊罪名，違反《盜竊罪條例》第9條。案發時，一對在外地居住的夫婦委託被告處理兩間公司的生意和財務。該兩間公司分別從事藝術品貿易及證券投資。被告是上述兩間公司數個銀行戶口的唯一授權簽署人，但未經該對夫婦同意，他不得處置公司任何資金或證券。

兩項控罪指，被告涉嫌於2016年2月至2020年1月期間，偷竊屬於上述兩間公司共逾125萬美元的款項。被告被指在未經該對夫婦同意下，將逾125萬美元，分50多次轉賬至自己的銀行戶口。

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責任編輯：余思嵐

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