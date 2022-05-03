【東鐵線過海段】上水至金鐘車程只需40分鐘　紅磡過海會展車票10.1元

▲ 東鐵站將在5月15日開通過海。（資料圖片）

港鐵東鐵線過海段原訂於今年6至7月通車，運輸及房屋局局長陳帆今日（3日）宣布，過海段將於本月15日通車，成為本港第四條過海鐵路，而新建的會展站及金鐘站擴建部份將同日啟用。港鐵剛剛召開記者會，港鐵香港客運服務總監楊美珍指出，線路開通過海後，上水至金鐘車程只需40分鐘。

而新增的過海段，紅磡過海會展車票10.1元，與尖沙咀過金鐘站、九龍至香港站、或是油塘鰂魚涌價錢一致。另外，早晨65折優惠亦覆蓋，另外有5條巴士線轉乘有2元優惠。

楊美珍指，過海段過去已完成演練及試營運，完成超過100項模擬演練，會繼續測試及演練。港鐵客運團隊已準備好。金鐘站將為4線匯聚的超級轉車站，過海段通車時，車站擴建部份及樂禮街新出口會同步啟用。至於紅磡站現有東鐵月台會停用，改用新月台，屯馬線乘客只需上落一層可轉車過海。

東鐵乘客過海車程將大大減少，上水到金鐘只需40分鐘，較現時少15分鐘。至於大圍去金鐘，現時要在九龍塘轉車，通車後只要17分鐘，快11分鐘。上水去海洋公園只需47分鐘，比現時慳17分鐘，轉少兩次車。她舉例指，打工仔平均每日慳10分鐘，一個月可慳幾百分鐘。

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記者：袁澍