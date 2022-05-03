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【特首選舉】擬重設中策組取代創新辦？　李家超：會與現屆政府商討架構重組方案

政治 15:55 2022/05/03

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

行政長官選舉唯一候選人李家超，今日早上到香港仔與漁農界選委會面。（林宇翔攝）

行政長官選舉唯一候選人李家超，今日繼續競選活動。對於有報道指，李家超打算設立類似中央政策組的研究部門，取代現屆政府新設立的創新辦，李家超回應時僅指，會與現屆政府商討架構重組方案，有結果時會公布詳情。

李家超早上先到香港仔與漁農界選委會面，亦在香港仔碼頭了解漁船運作，以及與市民交談。他形容，漁農業界十分支持其施政理念，盼當局透過創新科技提升業界發展，同時推動業界在大灣區發展。

漁農界是選委會第三界別的界別分組之一，但該界別的60名選委當中，僅14人早前曾提名李家超參選。李家超表示，今日見面時並無深究原因，強調會繼續爭取選委支持，形容無論是否已支持他的人，都是他溝通的對象。

另外，政府今日宣布已成立候任特首辦，已調派公務員出任其中4個首長級職位，其中秘書長一職由行政署長鄭鍾偉出任。

李家超表示，感謝現屆政府成立候任特首辦，又預告當他當選之後，會立即利用候任辦工作，包括籌組班子及推進將來施政工作，但人事細節現階段不宜討論。

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責任編輯：胡偉明

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