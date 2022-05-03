【第五波疫情】今日新增290宗確診及陽性個案　21宗屬輸入個案【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（林宇翔攝）

案持續下跌，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（3日）下午出席疫情記者會，交代最新疫情。

【16:50】亞博館治療設施明日將轉為備用狀態

李立業指，為集中人手，亞博館治療設施明日將轉為備用狀態，於公院及亞博館留醫的病人將被轉於北大嶼山醫院感染控制中心接受治療。

【16:45】歐家榮提醒市民要繼續保持個人衞生

歐家榮提醒，雖過去1至2星期，疫情漸趨緩和，分階段放寬社交距離措施限制。但他強調現時個案每日接近300宗，在過去2波最高峰一倍，社區仍有傳播風險，籲市民要繼續保持個人衞生。詳情即看：【下一頁】

他又表示，今學校呈報個案達45宗，比上周倍增是在預期之內。他解釋，不少個案是因假期而未呈報，且因應中學生於今日復課，今日做檢測學生超70萬，遠比上周的35萬檢測學生高。

【16:40】醫管局轄下26間醫院恢復非緊急病房探訪安排

李立業宣布，醫管局由周五起，轄下26間醫院恢復非急症病房探訪安排。每病個人每星期可獲安排1至2次探訪，期間不能換人。職員會聯絡家屬安排。探訪者須接種2劑新冠疫苗不少於14日，持48小時內核酸或快測陰性證明，而康復者在康復後3個月內探訪可豁免以上安排，但要持康復證明。李立業指理解市民希望探望親友，會逐步安排擴展到其他病房。詳情即看：【下一頁】

【16:38】今日再呈報7宗死亡個案

李立業指，今日再呈報多7宗死亡個案。當中6人在過去24小時離世，年齡介乎75至95歲。第五波疫情共錄得9,112宗死亡個案，病死率0.76%。

【16:35】有45宗學校呈報陽性個案

歐家榮指，今有約2000間學校已復課。有45宗學校呈報陽性個案，涉37名學生及8名教職員。詳情即看：【下一頁】

【16:30】今日新增290宗陽性個案

歐家榮指，今日新增290宗陽性個案，當中132宗屬核酸陽性，158宗屬快測個案，累計逾119.2萬宗確診。

今日新增陽性個案中有21宗屬輸入個案，其餘269宗屬本地個案。其中13宗在機場檢測陽性、包括有2宗個案5月1日從馬來西亞抵港、3宗在5月2日從瑞士、英國、德國、6宗5月2日從英國抵港、2宗5月2日從新加坡抵港；6宗在檢疫期間確診；餘下1宗是第10日於檢疫中心檢測陽性；有2宗是第12日在社區檢測中心檢測陽性。

行政長官林鄭月娥今日宣布將實施第二階段放寬社交距離措施，內容包括提前於5月5日開放水上遊樂設施等康樂場地；戶外運動可不戴口罩；餐飲處所放寬至8人一枱；5月19日重開酒吧等表列處所。詳情即看：【下一頁】

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記者：TOPick 港聞組