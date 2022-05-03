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【東鐵過海】新巴城巴料客量將減2成　於會展站提供2元轉乘優惠吸客

社會 15:54 2022/05/03

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

（資料圖片）

運房局與港鐵宣布東鐵綫過海段提早於5月15日通車，以過海巴士線為主要收入來源之一的新巴城巴，預計將會流失約20%紅隧過海乘客。

新巴城巴回覆查詢指，過海路線為現時城巴新巴主要收入來源，所以東鐵綫過海段通車將嚴重影響城巴新巴的收益，估計流失約20%紅隧過海乘客

為加強競爭力，新巴城巴將開辦新路線1M，讓乘客轉乘往跑馬地及黃泥涌峽，並會與港鐵合作，為會展站轉乘5條指定路線的乘客，提供2元轉乘優惠，希望透過提供轉乘優惠，吸引乘客繼續乘搭新巴城巴。

在過海段通車當日，兩巴將會取消特別路線301，及按客量調整其餘紅隧路線班次，並計劃調撥資源加強新發展區例如將軍澳及屯門的服務。

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記者：陳梓蔚

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