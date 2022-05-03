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【特首選舉】民建聯手握逾150票　一致通過支持李家超

政治 15:55 2022/05/03

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

李慧琼（右三）稱，李家超為下任特首理想人選。（民建聯提供）

特首選舉周日舉行，擁有逾150名選委的民建聯，今日的執委會一致通過，支持唯一候選人李家超出任下任特首。

民建聯主席李慧琼稱，下任特首肩負重任，帶領香港進入充滿挑戰及機遇的新時代，需要有遠見、變革決心和動力，克服疫情，重振經濟，促進社會公平正義，並要配合國家發展，推進中華民族復興。

她續指，李家超有豐富的行政管理經驗，過去幾年當香港處於困難時期，他在各方面工作，均能顯露出工作能力和決心，直言是特首的理想人選。她又指，民建聯有逾150名選委，相信會尊重執委會的決議，投票支持李家超。

另外，民建聯執委會又認為，李家超政綱方向正確，冀當選後，能繼續廣泛聽取社會各界聲音，盡快就政綱提出具體落實措施，以成績回應市民的訴求。

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