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【MIRROR成員】於事業和工作間取平衡　姜濤靠下廚打籃球舒壓

娛樂 16:31 2022/05/03

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

姜濤為滙豐銀行的服務任代言。

MIRROR人氣王姜濤為廣告商寵兒，近日他再次與滙豐合作，為旗下健康獎賞計劃Well+代言。姜濤表示非常認同結合身體、心靈和財富健康的理念，認為現時社會大眾因為疫情或工作忙碌等原因，往往忽略管理心靈及身體健康的重要性。

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工作忙到不可開交的姜濤，竭力於事業及健康之間找到平衡點，他說：「尤其現時在拍攝劇集期間，無可避免作息不定時。雖然如此，我還是會在難得的空檔時間打籃球、提醒自己多喝水，並把握機會親自下廚。這些習慣已經維持了一段時間，亦初見成效，除了覺得比較精神外，同時也可以舒緩壓力。」

廣告商為姜濤製作了虛擬角色。

在分享拍攝廣告經歷時，姜濤表示: 「這次拍攝廣告過程非常有趣及難得，因為Well+健康獎賞計劃包含了很多模擬遊戲機的元素，我們在拍攝時需憑想像力做出不同動作，再讓廣告公司進行後期製作。廣告效果令人非常滿意，尤其加上特技效果後，好像變身成為遊戲機裡面的角色，滿足了我兒時其中一個夢想。」

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滙豐這次亦為Well+製作精美的紀念品，姜濤表示自己一向喜歡公仔，難得紀念品上印上專屬自己的虛擬角色，會好好收藏。

撰文 : TOPick柴犬出動

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