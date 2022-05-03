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【第五波疫情】中國移動推出線上醫療應用程式　首500名視像求診用戶費用全免

社會 16:02 2022/05/03

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

（中國移動Facebook截圖）

中國移動香港今（5日）宣布推出線上醫療應用程式「醫聊通Dr. HK」，視診費用由$338起，首500名視像求診用戶費用全免，且最快4小時可配送藥物到府。

中國移動香港與本地電子醫療保健平台Heals共同開發線上問診及醫療應用程式「醫聊通Dr. HK」，市民可透過程式查覽多間診所的服務資訊，並於線上預約門診服務，更可提前填妥相關登記表格，抵達診所後便能於更短時間內會見醫生。「醫聊通Dr. HK」亦提供遠程視像診症服務，由診所醫生於線上進行診症及配藥，為在家病人提供適切的治療，服務時間至晚上9時。

「醫聊通 Dr. HK」的視診費用由$338起，已包括視像診症、3日藥物及順豐配送。首500名下載及完成登記的用戶，將可獲贈抗疫包一份，內含3份快速檢測套裝，及5種可舒緩發燒、感冒及鼻敏感等症狀的日常備用藥物。至於首500名於「醫聊通Dr. HK」視像求診的用戶則費用全免，包括會症、3日藥物及順豐配送。

用戶可以在應用程式內支付診金，亦可選擇由專人將藥物配送到府上，更可選擇4小時內特快藥物配送，安坐家中即可完成整個就診及配藥程序，過程全無接觸。

目前已有超過60名醫生參與，涵蓋普通科、中醫、腸胃及耳鼻喉等多個專科，其中部分醫生現已提供線上會診服務；中國移動目標將「醫聊通 Dr. HK」的醫療網絡覆蓋至大灣區。

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記者：黃小冰

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