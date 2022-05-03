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【東鐵過海】5月7日新9卡車將全面代替12卡車　周五有榮休紀念活動

社會 16:15 2022/05/03

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5月7日，12卡車將全轉9卡車。（資料圖片）

港鐵東鐵線過海段原訂於今年6至7月通車，運輸及房屋局局長陳帆今日（3日）宣布，過海段將於本月15日通車，成為本港第四條過海鐵路，而新建的會展站及金鐘站擴建部份將同日啟用。港鐵今日召開記者會，港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐指出鐵路使用不少科技方便市民使用。

東鐵過海後，新9卡列車將替代現有中期翻新列車（12卡），5月7日起全線將轉用新車，5月6會有榮休活動。

他指出，金鐘站將新實施「過海易」服務，金鐘站大堂、月台設有一對一對的顯示器，將顯示兩條路線的候車情況及下班車時間，用模擬情況圖像顯示月台情況、實時下班車。如乘客要由金鐘去旺角，「過海易」會顯示荃灣線或較多乘客，乘東鐵較快，會建議可去旺角東落車。

黃琨暐表示，目前早上繁忙時間，南行頭兩三卡一般較多乘客，港鐵會派員在粉嶺、太和站分流，有標示引導。東鐵亦有新信號系統，有新時間表車程縮短，有空間加密班次。同時有科技設施幫乘客尋找資訊，目前30%東鐵乘客轉乘屯馬線，已有分流效果，可載客量可配合增長，港鐵將密切觀察乘客量及出行變化，調整服務。

另外，港鐵在5月9日將舉行會展站開放日，乘客可用mtr mobile or GULU程式索取門券，4人同行先到先得，詳情稍後公布。

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記者：袁澍

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