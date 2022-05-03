【港區國安法】涉47人初選案黃子悅准保釋　法官相信不續犯危害國安行為

▲ 涉47人初選案黃子悅准保釋，法官相信不續犯危害國安行為。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，其中前學民思潮發言人黃子悅早前向高等法院申請保釋獲批，國安法法官、高等法院法官杜麗冰今（3日）頒下判詞指，相信申請人不會繼續犯危害國家安全行為，並對申請人有信心會遵守有關保釋條件。

法官於判詞中引述律政司代表指，若非因公共衞生情況而押後選舉，本案之串謀行動定必成事。律政司指申請人黃子悅於街頭集會宣布參加初選時，曾聲稱要對抗中央。國安法實施後申請人表示要對抗政權，及稱香港已沒有法治。

律政司一方認為即使選舉押後，申請人仍散播憂慮，以新疆與香港相比，申請人並獲國際支持，加上其TG頻道有逾3萬追蹤者，基於其決心，若批准保釋，將續犯危害國家安全行為。

申請人一方則指從沒有宣揚港獨或要求外國制裁香港，申請人離開學民思潮後，未有隨黃之鋒成立新政治組織，而是成立學生組織主力教育研究。申請人現時修讀視覺研究，以完成學業為優先考慮，得到老師及丈夫支持。

法官表示考慮到所有因素後，相信申請人一但獲准保釋，不會繼續犯危害國家安全行為，並對申請人有信心會遵守有關保釋條件，故批准其保釋申請。

申請人於2021年12月21日向高院申請保獲批，黃准以現金5萬及由丈夫以5萬元人事擔保外出，不准離港，須交出旅遊證件，居住於所報稱地址，每天須守宵禁令及到警署報到。其餘保釋條件包括，期間不得直接或間接發表或作出任何危害國家安全罪行的言論和行為、不得參加任何級別的選舉，以及不得接觸任何外國官員和領事等人。

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記者：林育慧